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Türkiye
TRT Haber 17.12.2024 08:14

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 595 gözaltı

76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "Narkokapan-3" operasyonlarında 2 ton 6 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.

Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 595 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  İzmir, Gaziantep, Ankara, Konya, Adana, İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Şanlıurfa, Samsun, Mersin, Muğla, Denizli, Balıkesir, Hatay, Van, Malatya, Rize, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Aksaray, Osmaniye, Çanakkale, Düzce, Çorum, Sivas, Aydın, Eskişehir, Giresun, Trabzon, Niğde, Kırklareli, Uşak, Elazığ, Sinop, Adıyaman, Amasya, Isparta, Karabük, Kars, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Batman, Mardin, Bartın, Kilis, Şırnak, Bingöl, Edirne, Kütahya, Nevşehir, Yalova, Zonguldak, Erzurum, Kastamonu, Tokat, Ağrı, Ordu, Bayburt, Bolu, Burdur, Iğdır, Muş, Siirt, Yozgat, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkari ve Kırşehir’de "Narkokapan-3" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyona, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 2 bin 850 ekip, 8 bin 340 personel, 27 hava aracı ve 77 narkotik dedektör köpeği katıldı.

"Hem uyuşturucunun arzıyla, hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz"

76 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 2 ton 6 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 595 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Yüzyılında; en büyük hedeflerimizden biri de ülkemizi uyuşturucuya karşı ulaşılmaz ve yasaklı bir kale haline getirmektir. Hem uyuşturucunun arzıyla, hem de uyuşturucuya olan taleple mücadelemizi sürdürüyoruz.Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

 


 

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