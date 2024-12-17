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Türkiye
İHA 17.12.2024 07:16

Nefessiz kalan adam, Heimlich manevrası ile kurtarıldı

Erzincan’da yediği şeker nefes borusuna kaçan kişi yardım talep etti. Gencin Heimlich manevrası ile kurtarıldığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün Erzincan’ın Halitpaşa Caddesi üzerinde bir dükkânın önünde ağzında şeker bulunan A.Y. birden fenalaşarak nefes alamamaya başladı. Boğazına şeker kaçan genç, bir anda panik içinde koşarak çalıştığı dükkana girdi ve el hareketiyle patronundan yardım talep etti.

Durumu fark eden dükkan sahibi M.A. genç adama hemen Heimlich manevrası uygulamaya başladı. M.A., birkaç kez uyguladığı Heimlich manevrasıyla, A.Y.’nin boğazındaki şekerin çıkmasını sağladı. Şekerin çıkmasının ardından, A.Y. kısa süreli bir şok yaşasa da kendini toparlamayı başardı.

Patronu, genç adamı bir süre dinlendirerek sakinleşmesine yardımcı oldu. O anlar ise dükkandaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Erzincan Heimlich Manevrası
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