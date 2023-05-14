Zarfları yapıştırıcıyla kapatmışlar

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandık görevlileri son dakikaya kadar gelecek seçmeni bekledi.

Süre sona erince önce oy pusulaları, ardından mühürler toplandı. Kapağı iple bağlı ve mühürlü olan sandıklar tek tek açıldı.

1 milyon 904 bin 636 seçmenin bulunduğu turizm kenti Antalya’da bazı sandıklardaki zarfların açılması sırasında ilginç anlar yaşandı.

Ağırlıklı yerleşik yabancıların ikamet ettiği Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Dr. İlhami Tankut Lisesi’nde bazı zarfların yapıştırıcıyla kapatıldığı tespit edildi.

Sandık görevlileri zarfların içindeki oy pusulalarına ulaşmakta fazla zaman harcayınca bıçak kullandı.

Oy pusulasına ya da zarfa zarar verilmediği için oylar geçerli sayıldı.