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Türkiye
DHA 14.05.2023 21:01

Zarfları yapıştırıcıyla kapatmışlar

Antalya'da yerleşik yabancıların oy kullandığı sandıktaki bazı zarfların yapıştırıcıyla kapatıldığı tespit edildi. Sandık görevlileri zarfları bıçakla açtı, oylar geçerli sayıldı.

Zarfları yapıştırıcıyla kapatmışlar
[Fotograf: DHA]

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandık görevlileri son dakikaya kadar gelecek seçmeni bekledi.

Süre sona erince önce oy pusulaları, ardından mühürler toplandı. Kapağı iple bağlı ve mühürlü olan sandıklar tek tek açıldı.

1 milyon 904 bin 636 seçmenin bulunduğu turizm kenti Antalya’da bazı sandıklardaki zarfların açılması sırasında ilginç anlar yaşandı.

Zarfları yapıştırıcıyla kapatmışlar

Ağırlıklı yerleşik yabancıların ikamet ettiği Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Dr. İlhami Tankut Lisesi’nde bazı zarfların yapıştırıcıyla kapatıldığı tespit edildi.

Sandık görevlileri zarfların içindeki oy pusulalarına ulaşmakta fazla zaman harcayınca bıçak kullandı.

Oy pusulasına ya da zarfa zarar verilmediği için oylar geçerli sayıldı.

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