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Türkiye
AA 06.03.2025 10:15

Yüzyılların ramazan geleneği Hırka-i Şerif, yarın ziyaretçilerle buluşturulacak

Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif'in yer aldığı Hırka-i Şerif Camisi içerisindeki daire, yarın açılacak.

Yüzyılların ramazan geleneği Hırka-i Şerif, yarın ziyaretçilerle buluşturulacak

Fatih ilçesinde adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde 1851'den bu yana muhafaza edilen Hırka-i Şerif, Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59. kuşak torunları tarafından büyük bir itina ve dikkatle korunuyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayının ilk cuma günü, yani yarın ziyaret açılışı yapılacak olan Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde görülebilecek.

Dairede ziyaret, 26 Mart Kadir Gecesi'nde teravih namazı sonrası sabah 03.00'e kadar devam edecek. Arife günü de ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak.

Engelli, hasta ve yaşlı ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabilecek.

Her türlü güvenlik, sağlık ve trafik tedbiri alındı

Vatandaşların Hırka-i Şerif'i mümkün olan en rahat şekilde ziyaret edebilmeleri için Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Belediyesi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, il ve ilçe müftülüğü ve Hırka-i Şerif Vakfı ile gerekli her türlü güvenlik, sağlık ve trafik tedbiri alındı.

Hırka-i Şerif dairesine ramazan ayının 15'inden sonra şehir dışı ve yurt dışı ziyaretçileri arttığından dolayı, Hırka-i Şerif Vakfı İstanbulluların ziyaretlerini daha rahat yapmaları için ilk hafta gelmelerini tavsiye ediyor.

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