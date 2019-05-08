Kırmızı kurdeleyi göğüslemeye hazırlanıyordu ki rakibinin hamlesiyle düştü. Geriden gelen bir sporcu, yarışı önde tamamladı. Tepki çeken olay Marmaris'teki Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda yaşandı.

13 yaşındaki Seyfi Diker, genç yüzücüler kategorisinde yarışıyordu. Güzel bir yarış çıkaran Diker, bitime az bir mesafe kala kendini yerde buldu. Seyfi Diker'in, düşmesine sebep ise "masterlar" kategorisindeki Tolga Öcal'ın beklenmedik hamlesiydi.

Seyfi Diker, gecikmeli de olsa bitiş çizgisini geçti ama uzun süre gözyaşı döktü. Neyse ki bu hareket Seyfi Diker'in kendi kategorisindeki birinciliğine engel olamadı. Tolga Öcal ise diskalifiye edildi.

Aqamasters Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel, yıldız yüzücünün, kendisinden özür dileyen Öcal'a örnek yaklaşımıyla da fair play ödülüne aday gösterildiğini söyledi:

"’Seyfi, Tolga abinin diskalifiye edilmesine üzüldüm’ dedi. Bu ifadesiyle Seyfi kardeşimizi bu yıl Aqamasters fairplay ödüllerine aday göstereceğiz."

Olay sebebiyle diskalifiye edilen sporcu ise bir yıl boyunca benzer müsabakalara katılamayacak.

Kaynak: TRT Haber