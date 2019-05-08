Bodrum Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğince "Kara yolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında, motosikletlilere yönelik uygulamada kask kontrolü yapıldı.

Kask takan sürücülere teşekkür

Cafer Paşa Caddesi'nde durdurulan kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask hediye edildi. Türk Chopper Motosiklet Kulübü Bodrum üyelerinin de destek verdiği uygulamada ekipler, kask takan sürücülere teşekkür etti.

Durdurulan sürücülerin evraklarını kontrol eden trafik ekipleri, motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan birinin de kask takmak olduğunu belirtti.

Bodrum Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Talat Köse, kask takmayanlara bu sefere mahsus ceza yazmayacaklarını belirterek, "Kazaların bazıları kask takılmaması nedeniyle ölümle sonuçlanıyor. Bundan sonraki süreçte bizleri ve sevdiklerini üzmemek adına kask takmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA