Duman 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 08.11.2024 09:42

Yuvacık barajında su seviyesi düşüyor: Kocaeli'nin 2 aylık suyu kaldı

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda su takviyesine rağmen su seviyesi yüzde 19’a geriledi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ali Sağlık, "Şu anda 2 ay yetecek kadar faydalı hacimli suyumuz var"dedi.

Yuvacık barajında su seviyesi düşüyor: Kocaeli'nin 2 aylık suyu kaldı

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı’nda İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre su seviyesi yüzde 19 doluluk ile 10 milyon 7 bin metreküp olarak ölçüldü. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda yağışların azlığı nedeniyle hızlı düşüş yaşanıyor. Geçen yılın aynı ayında su seviyesi yüzde 35 olan barajda, Sapanca Gölü’nden yapılan su takviyesine rağmen düşüş sürüyor.

Öte yandan ilin içme suyu ihtiyacını karşılayan 25 milyon metreküp kapasiteye sahip Namazgah Barajı’nda ise İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre yüzde 52 doluluk ile 11 milyon 960 bin metreküp su kaldı.

Yuvacık barajında su seviyesi düşüyor: Kocaeli'nin 2 aylık suyu kaldı

Beklentimiz yağışlarla su seviyesinin artması

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık yaptığı açıklamada, “Mevsim normallerine göre barajın bu seviyelere düşmesi normal. Yuvacık Barajı’nda 10 milyon civarında faydalı hacim suyumuz var. İl olarak barajdan ayda 4 milyon ton civarında su alıyoruz. Kasım ve aralık aylarında hiç yağmur yağmasa bile çok fazla sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Beklentimiz yağışlarla birlikte barajın normal seviyesine çıkması” dedi.

Yuvacık barajında su seviyesi düşüyor: Kocaeli'nin 2 aylık suyu kaldı

"Yeraltı kuyularımızı devreye aldık"

Alınan tedbirlere de değinen Sağlık, “Yer altı kuyularımızı devreye aldık. Günlük 75-80 bin ton bandında yer altı sularını kullanıyoruz. Sapanca Gölü’nden de günlük 180 bin ton civarında su kullanıyoruz. Sapanca’dan şimdiye kadar 27 milyon ton civarında su aldık. Şu anda 2 ay yetecek kadar faydalı hacimli suyumuz var” ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER
Barajlar Kocaeli Kuraklık Yağış
Sıradaki Haber
Bingöl'de PKK'ya ait sığınakta yaşam malzemesi ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:44
Türk dünyasının umut şiiri: Çırpınırdı Karadeniz
11:27
Diyanetten hacı adaylarına pasaport uyarısı
11:21
Türkiye'den 10 ayda 361 milyon dolarlık domates ihraç edildi
11:23
Hayvancılık Destekleme Sistemi kullanıma açıldı
11:12
Almanya 2025 başlarında erken seçime gidilebilir
11:21
Milli Ağaçlandırma Günü geleceğe "nefes" olacak
Bilecik'te "7'nci Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali" yapıldı
Bilecik'te "7'nci Kızıldamlar Kestane Kabağı Festivali" yapıldı
FOTO FOKUS
Türk mühendisler geliştirdi: Bastonu da 'akıllandırdılar'
Türk mühendisler geliştirdi: Bastonu da 'akıllandırdılar'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ