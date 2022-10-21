Yılın ikinci çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 9 milyon 846 kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı 2021’in aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 artarak 11 milyon 411 bine ulaştı.

TÜİK raporundaki bilgilere göre, bu yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında seyahate çıkanlar 74 milyon 231 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı da 6,5 gece olarak açıklandı.

2021’e kıyasla harcamalar arttı

TÜİK raporunda paylaşılan verilere göre yerli turistlerin 2022’nin ikinci çeyreğinde yaptıkları harcamalarda, 2021 yılının ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 83,8 artış gözlemlendi.

Yapılan harcamaların yüzde 91,8'ini 18 milyar 92 milyon 639 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 8,2'ini ise 1 milyar 615 milyon 256 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise bin 727 TL olarak belirtildi.

En çok harcama ulaşım için yapıldı

İkinci çeyrekte en fazla paya yüzde 37 ile ulaştırma harcamaları ulaştı. Bunu, yüzde 26,8 ile yeme ve içme harcamaları ve yüzde 10,4 ile konaklama harcamaları takip etti.

Bu harcamalar geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, ulaştırma harcamalarında yüzde 146, yeme ve içme harcamalarında yüzde 70,5 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 15'lik artış olduğu gözlendi.

Seyahat amaçlarında ilk sırada yakınlara ziyaret var

TÜİK’in paylaştığı bilgilere göre, yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 63,6 ile ilk sırada yer alıyor. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 26,7 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3,4 ile "sağlık" yer alıyor.

Raporda, ikinci çeyrekte seyahate çıkanların 56 milyon 295 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldığı belirtiliyor. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 222 bin geceleme ile kişilerin "kendi evi" yer alıyor. 5 milyon 951 bin gecelemeyle “otel” ise üçüncü sırada gösteriliyor.

TÜİK bir sonraki “Hanehalkı Yurt İçi Turizm” haber bültenini 23 Ocak 2023'te yayımlayacak.

Grafik: M. Furkan Terzi