Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa İç Koza Han'da ağaç devrildi
[Fotograf: AA]
Bursa'da tarihi Koza Han'ın yan tarafında bulunan çay bahçelerinin bulunduğu bölümdeki bir ağaç devrildi. Olayda kimse yaralanmazken çay bahçesinde maddi hasar oluştu.
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde yer alan İç Koza Han'daki at kestanesi ağacı, sabah saatlerinde devrildi.
Kimsenin bulunmadığı sırada çay bahçelerinin tentelerinin üzerine devrilen ağacın kaldırılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ağacı parçalara ayırıp bulunduğu yerden kaldıran ekipler, temizlik çalışması da yaptı.
Zarar gören tenteler ise işletme sahiplerince onarıma alındı.
Etiketler: Bursa
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