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Türkiye
TRT Haber 11.08.2024 08:14

Yurt genelinde trafik denetimi: 436 bin 589 araca ve sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin 1-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendi. Toplam 436 bin 589 araca ve sürücüye işlem yapıldı.

Yurt genelinde trafik denetimi: 436 bin 589 araca ve sürücüye işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerine ilişkin son bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin 1-8 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 609 bin 216 aracın denetlendiğini duyurdu.

Denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 210, hız ihlalinde bulunan 127 bin 384,  periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 288, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 569, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 151 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 891 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 436 bin 589 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yerlikaya'dan 'emniyet kemeri' uyarısı

Emniyet kemeri kullanımının, trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 azalttığını belirten Yerlikaya, otobüsler dahil tüm araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmasının yasal zorunluluk olduğunu anımsattı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Vatandaşlarımızın seyahatlerinde 'emniyet kemeri' en önemli koruyucu tertibattır. Lütfen, can güvenliğiniz için 'yolculuğun başladığı andan itibaren seyahat süresince' emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

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Ali Yerlikaya Denetim Trafik
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