Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden derlenen bilgilerde, tüm bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Vatandaşlardan don ve buz olayına karşı tedbirli olması istendi.