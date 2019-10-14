Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklanan trafik kazalarını önlemek amacıyla 11-12 Ekim'de yurt genelinde alkol etkisinde araç kullanımına yönelik özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, bin 930 sürücünün alkol, 11 sürücünün de uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Bin 598 araç trafikten men edildi

Kontroller sonucunda bin 598 araç trafikten men edilirken, bin 858 sürücünün ehliyetine geçici olarak el koyuldu.

Denetimlerde, 10 bin 909 sürücünün kural ihlali yaptığı tespit edildi.

Ayrıca 2019 yılı 9 aylık dönemde 5 milyon 329 bin 801 araç sürücüsünün alkol testine tabi tutulduğu, 125 bin 538 sürücüye alkol etkisinde araç kullanmak, bin 299 araç sürücüsüne uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan işlem yapıldığı aktarıldı.

22 bin 30 hız ihlali tespit edildi

Trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36'lık paya sahip hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla 12-13 Ekim'de hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde 22 bin 30 hız ihlali tespit edildi, 355 araç trafikten men edildi ve 8 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Hız ihlali yapan sürücülerin yüzde 65'i trafik ekiplerince durdurularak yaptıkları ihlal hakkında bilgilendirildi, yüzde 35'inin ise plakasına ceza yazıldı.

Denetimlerde ayrıca 24 bin 334 kural ihlalinin yapıldığı tespit edildi.

Kaynak: AA