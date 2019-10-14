Türkiye, 7'den 70'e ordusunun yanında...

Barış Pınarı Harekatı'na yurdun dört bir yanından destek yağıyor.

Sanatçısından, sporcusuna milletin her kesimi birlik ve beraberlik mesajları veriyor.

Ünlü şarkıcı Kıraç kameraların karşısına Mehmetçik için geçti. Geçtiğimiz yıl bestelediği '' Vatan Marşı'' için klip çekti.

"Bu bir nefsi müdafaadır"

Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy ve Mustafa Ceceli de harekata tam destek veren isimler...

Mehmetçiğe TRT haber aracılığı ile mesajlarını gönderdiler.

Orhan Gencebay, "Bu harekatta son derece haklıyız, bu harekatın içerisinde bizzat görev alan canlarıma yavrularıma, Mehmetçiklerimize, aslanlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Dualarımız onlarla, onları dört gözle bekliyoruz. Bu bir nefsi müdafaadır icabında, bu vatan için her şey yapılır. " diye konuştu.

"Tek ses tek nefes tek yürek olmalıyız"

Muazzez Ersoy ise mesajında şunları söyledi:

"Gerekeni hep birlikte yapacağız. Türk milletine yakışır bir politikamız var dimdik ayaktayız. Böyle bir durumda siyaset yapmayı bırakıp tek ses tek nefes tek yürek olmalıyız, Mehmetçiğimize desteğim tamdır. Ben kiminin annesiyim kimininin ablasıyım. Onlar bizim kuzularımız, canlarımız. Her zaman yanlarındayız. Unutmayın sizin kalbiniz orada bu ülke için nasıl atıyorsa bizim de kalbimiz hem bu ülke için hem de sizler için atıyor."

Mustafa Ceceli ise, "Bu ülkenin bir ferdi olarak, ülkemizin güvenliğini tehdit eden her türlü unsurun temizlenmesi için destek oluyoruz. Allah askerlerimizin yanında olsun onları korusun, muvaffakiyet diliyorum. Başka vatanımız yok. Devlet büyüklerimizin aldığı kararları da sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

Uğur Işılak ise şu ifadeleri kullandı:

"Mehmetçik sadece bir asker değildir. Mehmetçik sadece savaşan bir figür değildir. Mehmetçik aynı zamanda sığınılacak bir insandır. Mehmetçik bir yürektir, Mehmetçik bir kalptir, Mehmetçik bir limandır. Bu yönüyle Türk askerlerini, Mehmetçikleri bir kez daha tebrik ediyor, Allah onları her daim yüceltsin diye de dua da bulunuyorum."

"Sonsuz vatan sevginle kendini ateşlere, gözünü kırpmadan atıyorsun"

Usta aktör Cüneyt Arkın da sosyal medya hesabından Mehmetçiğe "aslanlarım" diye seslendi..

"Aslanlarım Mehmetçiklerim benim. Her babayiğidin göze alamayacağı o büyük zorluklara rağmen, o uçsuz bucaksız fedakarlıklarınla, kendini ateşlere, alt üst oluşlara gözünü kırpmadan atıyorsun bu vatan için bu bayrak için."

Megastar Tarkan, harekatta şehit olan askerler ve sivil vatandaşlar için taziye mesajı yayınladı.

İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Ajda Pekkan, Oktay Kaynarca, Mustafa Sandal...

ve daha nicesi...

Harekatın başladığı ilk günden bu yana, Türk Silahlı Kuvvetlerinden desteklerini esirgemediler.

A Milli Takım futbolcuları da Türkiye - Arnavutluk maçında Cenk Tosun'un attığı gol sonrası asker selamı yaparak Mehmetçiğe destek çıkmıştı.

Kaynak: TRT Haber