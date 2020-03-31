Kamu kurumları, belediyeler, özel işletmeler, vatandaşlar. Herkes koronavirüse karşı teyakkuz halinde. Tüm gayretler virüsün yayılmasını önlemek için...

Kırıkkale, Kahramanmaraş, Adana, Afyonkarahisar, Rize, Burdur. Türkiye'nin dört bir yanında cadde ve sokaklar solüsyonla yıkandı. Çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Pazar yerleri ve parklar temizlendi. Esnafa eldiven ve maske dağıtıldı. Vatandaşların da ateşi ölçüldü.

Sandıklı'daki temizlik çalışmalarında jeotermal su kullanıldı. Burdur'da bir turizmci, otelinin önüne lavabo ve sabun koyarak vatandaşların kullanımına sundu.

Mersin'in Anamur ilçesindeki marketlere kontrollü müşteri alınması konusunda uyarı afişi asıldı.

Ordu’da market, şarküteri ve pazar yerlerindeki işletmelerde hijyen denetlemesi yapıldı.

Amasya'da piknik yasağını ihlal edenleri önlemek için drone ile tespit yapıldı

Bayburt'ta da banka ATM'lerinin önüne sosyal mesafenin korunması için bant yapıştırıldı.

Osmaniye'de güvenlik noktalarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Zonguldak'ta kentin en işlek caddesi araç trafiğine kapatıldı. Tedbir kapsamında Hatay'da da trafiğe kapatılan yerler Ana caddeler ve bulvarlar oldu.

Uşak'ta ise, şehir merkezindeki yoğunluğu önlemek için yaya sınırlandırması getirildi.

Şanlıurfa'da da toplu taşıma araçlarında oturma düzeni geçici olarak değiştirildi.

Yeni uygulamaya göre araçlarda doluluk oranı yüzde 50'yi aşamayacak.