Yurdun birçok ilinde gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi görüldü

İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi.

Çankırı ve Çorum'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesi görüldü

Çankırı ve Çorum'da gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesini gören vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

Kent merkezleri ile bazı ilçelerde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen parlak ışık kütlesi aşağıya doğru inerek kayboldu.

Görenlerin şaşkınlık içinde izlediği anları bazı vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kayıt altına adı.

Görüntünün bir göktaşına ait olabileceği iddia edildi.

Bartın'da gökyüzünde görülen ışık hüzmesi merakla izlendi

Işık hüzmesi Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görülürken vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Gece saat 22.30 sıralarında geniş bir bölgede ışık hüzmesi görüldü. Gökyüzünden düşen yeşil renkteki ışık hüzmesini gören vatandaşların bir kısmı heyecan yaşarken bazıları da o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Kuzeyden güneye doğru ilerleyen ışık hüzmesi bir süre sonra gözden kayboldu. Işık hüzmesi Marmara’dan Batı Karadeniz bölgesine kadar Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görüldü.

Ankara'da da vatandaşlar, gökyüzünden süzülen parlak ışık kümesini cep telefonlarıyla kaydetti.