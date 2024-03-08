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Türkiye
AA 08.03.2024 16:40

Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Yurdun bazı bölgelerine zirai don uyarısında bulunuldu.

Yurdun bazı kesimleri için zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak, cumartesiyi pazara bağlayan gece Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta hafif şiddette don bekleniyor.

Pazar ve pazartesi günleri ise İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde orta şiddette yer yer kuvvetli don öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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