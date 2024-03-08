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Türkiye
AA 08.03.2024 15:30

Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli'de tıra çarpıp alev alan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Dilovası mevkiinde 31 yaşındaki Samet K.'nin kullandığı otomobil, emniyet şeridinde duran Şaban A. idaresindeki demir yüklü tıra arkadan çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti

Otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde ise Samet K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle güzergahta bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Samet K'nin cenazesi, incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Tırın altına giren otomobil yandı, sürücü hayatını kaybetti

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