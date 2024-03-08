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Türkiye
İHA 08.03.2024 14:14

"Yorum yap kazan" dediler, 6 milyon lira dolandırdılar

Sosyal medyada para kazandırma vaadiyle 18 ilde 23 kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı belirlenen 8 şahıs, Karabük ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

"Yorum yap kazan" dediler, 6 milyon lira dolandırdılar

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan "görev verilerek filmlere yorum yapmak suretiyle para kazanabilirsiniz" şeklinde vaatte bulunan ve verilen reklam üzerinden farklı sitelere yönlendirilerek yaklaşık 153 bin TL dolandırıldığı iddiası ile başvuran vatandaşın ihbarı doğrultusunda çalışma başlattı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve "filmlere yorum yaparak para kazanabilirsiniz" şeklinde vaatte bulunan kişiler tarafından verilen reklam linklerine tıklayarak farklı sitelere yönlendirildiğini, bu şekilde yaklaşık 153 bin TL dolandırıldığını söyleyen bir vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Paraları yurt dışına aktarmışlar

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince müşterek yürütülen 4 aylık planlı çalışma neticesinde şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden reklam linki vererek mağdurlardan hesaplarına para aktardıkları, aktardıkları bu parayı kendi aralarında dolaştırdıkları, sonrasında kripto para olarak yurt dışına aktardıkları tespit edildi.

Şüpheli şahısların bu yöntemle Karabük dahil olmak üzere 18 ilde toplamda 23 kişiyi dolandırarak yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Yapılan çalışma sonucu tespiti yapılan 9 şahsa yönelik Karabük ve İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulurken, firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yakalanan şahsılardan biri ifade sonrası serbest bırakılırken, 7 kişi tutuklandı.

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