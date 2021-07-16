Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda çalışma yürüten polis ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir araçta Türkiye'ye kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 5 yabancı uyruklu bulunduğunu belirledi.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu N.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.