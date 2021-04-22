Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 13:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 23 göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan askerleri tarafından Türk kara sularına itilen 23 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Foça Aslanburnu mevkisi açıklarında, lastik bot üzerinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, sabah saatlerinde bölgeye Sahil Güvenlik botu ekibi sevk edildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Yunanistan ölüme terk etti
Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için İzmir Körfezi bölgesinde bilmedikleri yerden denize açıldıkları belirlenen göçmenlerin, Yunan Deniz Kuvvetleri unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edildi.
23 kişinin, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Başkanlığı'na gönderilmek üzere Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği açıklandı.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı Yunanistan
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