Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 14:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 21 terör örgütü üyesi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütleri şüphelisi 21 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları denetimlerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen 21 kişiyi sınırda yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan incelemesinde 18'inin FETÖ, 2'sinin PKK ve 1'inin de DHPK-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.
Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Edirne Yunanistan Terörle Mücadele FETÖ PKK/KCK DHKPC/C
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