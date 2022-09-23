Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sağanak heyelana sebep oldu: Yol ulaşıma kapandı
[Fotograf: AA]
Adana'nın Aladağ ilçesinde sağanak sebebiyle heyelan meydana geldi. Yaşanan toprak kayması iki mahalleyi birbirine bağlayan yolu ulaşıma kapattı.
İlçede, dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karahan ile Köprücük mahallerini birbirini bağlayan yolda, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Ulaşıma kapanan yolda Büyükşehir ve Aladağ belediyelerine ait ekipler, iş makinesiyle yolda çalışma başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Bölgeye giden Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, heyelan nedeniyle Kışlak, Gökçeköy ve Kızıldam mahallerine de geçişlerin yapılamadığı kırsal kesimdeki yolun ulaşıma açılması için yürütülen çalışmaları inceledi.
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