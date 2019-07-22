Jandarma ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Umurca köyü yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen L.V., H.S., C.S.A., M.A., K.Y. ve F.Y.'yi yakaladı.
Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındıktan sonra Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden L.V., M.A., K.Y. ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer şüpheli C.S.A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA