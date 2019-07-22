Bir milyondan fazla öğrenci 1 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınavda ter döktü.

Puanlar alındı, lise tercihleri yapıldı ve bugün de lise yerleştirme sonuçları açıklandı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile sonuc.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyor.

LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları da "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayımlandı.

6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu

MEB tarafından 2019 LGS kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları çerçevesinde ilk kez değerlendirme raporu hazırlandı.

Buna göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri tümüyle dolarken, Anadolu imam hatip liselerinin doluluk oranı da yüzde 99,9 oldu.

Bakanlığın mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için bir yılda attığı adımlar ve hayata geçirdiği projeler bu liselere ilgiyi artırdı.

Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen LGS kapsamındaki merkezi sınav yerleştirmelerinin ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 19 bin 140 olan kontenjanı, bu sene 24 bin 360'a çıkarıldı.

Bununla birlikte okullardaki yüzde 74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 24'lük artışla yüzde 98'e yükseldi.

Meslek liselerine ilk kez yüzde 1'lik dilimden öğrenci yerleşti

Bu yılın başında, MEB ile ASELSAN arasında savunma sanayisine nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında bu alandaki ilk mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurulmuştu. ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 60 öğrencinin eğitim göreceği elektrik-elektronik teknolojisi alanına 0,46'lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı. Böylece ilk defa bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine yüzde 1'lik dilimden öğrenci girdi.

MEB ve İTÜ tarafından imzalan protokol kapsamında kurulan ve "bilişim teknolojisi", "biyomedikal cihaz teknolojileri", "elektrik elektronik teknolojisi", "denizcilik" alanlarında eğitime başlayacak İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de öğrencilerin öncelikli tercihleri arasında yer aldı. Lisenin 30 öğrenci kabul edecek bilişim teknolojisi alanına 1,26'lık yüzdelik dilimden öğrenci alındı.

Ayrıca MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İSO, İTO, İTÜ ve TOBB arasındaki iş birlikleri kapsamına alınan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı.

Sınavsız yerleştirme

Sınavsız yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin yüzde 91'i ilk üç tercihinden birine yerleşti. Bu öğrencilerden birinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 52 oldu. Diğer bir ifadeyle, sınavsız yerleşen öğrencilerin yarısından fazlası birinci tercihine yerleşme imkanı buldu.

Bu durum, öğrencilerin, iki kez daha yerleştirmeye esas nakil hakları ve daha sonra il/ilçe komisyonları tarafından yapılacak yerleştirme ve nakil hakları dikkate alındığında neredeyse tamamının sınavsız şekilde tercih ettikleri bir okula yerleştirilebileceğini gösterdi.

Öğrencilerin istediği okul türüne yerleşme oranları yükseldi

Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 58'i birinci tercihindeki bir liseye yerleşirken, yüzde 99'u ilk üç tercihinde yer alan bir liseye girmeye hak kazandı.

Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 52'si birinci tercihindeki bir liseye girerken, yüzde 87'si ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin de yüzde 41'i birinci tercihindeki bir okula yerleşti. Bu öğrencilerin yüzde 79'u ise ilk üç tercihlerinde yer alan bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine girdi.

Tercihler için rehberlik hizmetleri meyvesini verdi

MEB tarafından LGS kapsamında tercih yapacak öğrenciler için bu yıl ilk kez hazırlanan "tercih robotu"ndan milyonlarca öğrenci faydalandı. Sınavla öğrenci alan okullara yönelik kullanıma sunulan tercih robotu 3 milyon 91 bin 875 kez kullanıldı.

Sınav puanı olmadan öğrenci alan okullara yönelik oluşturulan yerel yerleştirme tercih rehberi ise 12 milyon 688 bin 103 kez kullanıldı.

Öğrenciler, Bakanlık tarafından daha önce mesleki ve teknik eğitimin tanıtımıyla ilgili hizmete alınan "Mesleğim Hayatım" portalından da tercih döneminde 1 milyon 679 bin 250 kez faydalandı.

Yerleştirme süreci

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

Kaynak: AA, TRT Haber