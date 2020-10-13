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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Dün yakalanan şüpheliler E.G, S.A. ve B.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Yunanistan fetö terör örgütü Edirne AdliyesiSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 13:36
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