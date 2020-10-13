Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı
[Fotoğraf: AA]
Olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak yeniden açıldı.
Çanakkale Boğazı, bölgede denizdeki görüş mesafesinin düşmesinden dolayı saat 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Olumsuz havanın etkisini kaybetmesinin ardından çift yönlü olarak yeniden açılan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü.
Etiketler: hava koşulları gemi geçişi çanakkale boğazıSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 14:54
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