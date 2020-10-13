Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'daki orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Feke ve İmamoğlu ilçelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Feke ilçesi Bahçecik Mahallesi ile İmamoğlu ilçesi Çörten ve Otluk mahallelerinde 5 Ekim'de çıkan yangınların söndürüldüğü anımsatıldı.
Yangınlarda yaklaşık 8 hektar orman örtüsünün zarar gördüğü belirtilen açıklamada, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheliler İ.C, E.K, O.G. ve H.Y'nin gözaltına alındığı kaydedildi.
Etiketler: Adana orman yangınıSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 12:58
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