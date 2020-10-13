İstanbul Başakşehir'de bulunan metal kaplama atölyesinde çalışan bir kişi, el dezenfaktanını kullandıktan sonra atölyede bulunan atıkları yakmak istedi.

Atıkları yakmaya çalıştığı sırada dezenfaktandaki alkolün etkisiyle alev alev yanmaya başladı. Olayı gören diğer çalışanlar, mesai arkadaşlarının yardımına koştu.

Üzerindeki tişörtü çıkararak yanmaktan son anda kurtulan kişinin, sağ kolunda yanıklar oluştuğu öğrenildi. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Dezenfektandan sonra 3 dakika bekleyin”

Uzmanlar koronavirüs nedeniyle kullanımı her geçen gün artan dezenfektandaki yüksek alkolün ateşle buluşunca ellerde yanıklar oluşmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, dezenfektanların yanıcı özelliği nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu:

“Dezenfektanları virüsü öldürücü özelliğinden dolayı hem kendimiz kullanıyoruz hem de çocuklarımıza dezenfektan kullanımının önemini anlatıyoruz. Ancak dezenfektan sürdükten hemen sonra ateş ile temasınızın olmaması gerekiyor.

Örneğin sigara yakmak büyük bir tehlike oluşturabilir. Çocuklar da fırsat bulduklarında çakmak ya da kibritle oynamaya çalışabilirler. Hem kendimizi korumak hem de çocuklarımızı korumak için dezenfektan kullandıktan sonra kibrit ya da çakmak yakılmamalı. En az 3 dakika geçmesi sağlanmalı. Kişiler bu konuda dikkatli olmazsa ellerinde, kollarında yanıklar oluşabilir.”

Merdiven altı üretim uyarısı

Dezenfektanlarda olması gereken alkol oranının yüzde 70 olduğunu, ancak merdiven altı üretim yapan bazı firmaların yüzde 90 oranında alkol kullanabildiğini ifade eden Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Artık dezenfektanlar hayatımızın içinde. Çok uzun süre kullanıldığında alkol oranı yüksekse egzama gibi bazı cilt hastalıklarına neden oluyor. Önemli bir başka konu olarak da yanık karşımıza çıktı. Türkiye'de de bu konuyla ilgili vakalar olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Alkol bazlı dezenfektanlar ve alkol kolayca yanabiliyor, alev alabiliyor. Önerilen oran aslında yüzde 70. Ancak piyasada çok miktarda merdiven altı dezenfektan olduğunu biliyoruz. Bunların içine yüzde 80, yüzde 90 oranında alkol koyan bazı merdiven altı firmalar var. Fiyatı ucuz diye kişiler bunu rahatlıkla temin edebiliyor" dedi.



