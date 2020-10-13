Haber Giriş: Kaynak: AA
Hediye paketlerinden uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir iş yeri ve eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada, hediye paketlerinin içinde satışa hazır 1 kilo 530 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda S.Ş, M.M.K, E.Ö. ve C.S. gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Uyuşturucu saklanan gizli bir kapı bulundu
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, iş yerindeki tezgahın arka kısmında uyuşturucunun saklandığı düşünülen gizli bir kapı bulundu.
Etiketler: uyuşturucu hediye paketleri antalyaSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 12:50
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