Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir iş yeri ve eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada, hediye paketlerinin içinde satışa hazır 1 kilo 530 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda S.Ş, M.M.K, E.Ö. ve C.S. gözaltına alındı.

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Uyuşturucu saklanan gizli bir kapı bulundu

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, iş yerindeki tezgahın arka kısmında uyuşturucunun saklandığı düşünülen gizli bir kapı bulundu.