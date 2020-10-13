Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da 77 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'daki 77 evde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 77 ev karantinaya alındı.
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