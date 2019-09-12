Türkiye
Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenler tellerde yakalandı12 Eylül 2019 Perşembe 17:16 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 17:28
Edirne'de Türkiye- Yunanistan sınırında bulunan telleri aşarak Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, sınırda bulunan Karaağaç Mahallesi'ne geldi.
Burada tarlaların bulunduğu kısımdan dikenli tellerin üzerine giysileri ile kapatıp, telleri aşarak karşı tarafa geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, devriye görevi yürüten askerler tarafından yakalandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 10 göçmen, soruşturmalarının yürütülmesi için İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Kaynak: DHA
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