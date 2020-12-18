Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan geri itti, 38 sığınmacıyı Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Didim ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 38 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında iki can salında yabancı uyruklular olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, yabancı uyruklu 38 kişiyi kurtararak karaya çıkarttı.
[Fotoğraf: AA]
Sığınmacılar, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilmişti.
Etiketler: Sahil Güvenlik Yunanistan
Son Haberler
- 17:12
- 17:18
- 17:12
- 17:00
- 17:01
Sıradaki Haber
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz