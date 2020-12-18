Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında iki can salında yabancı uyruklular olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, yabancı uyruklu 38 kişiyi kurtararak karaya çıkarttı.

[Fotoğraf: AA]

Sığınmacılar, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilmişti.