Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yasa dışı bahis oynayan ve oynattığı öne sürülen 6 kişi yakalandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü, internetten yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma kapsamında Hisar, Sanayi, Örnek ve Yukarı Hisar mahallelerinde yasa dışı bahis oynatan adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda ruhsatsız tabanca, dijital materyal ele geçirildi, 30 farklı banka hesabına el konuldu.
Yasa dışı bahis oynayan ve oynattığı öne sürülen D.Y, O.Y, A.A, M.A, H.E. ve A.A. gözaltına alındı.
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