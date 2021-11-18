Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, çocukların en iyi şartlarda yetişmesi, hayata hazırlanmasının devletin ve milletin en asli görev ve sorumlulukları arasında yer aldığını söyledi.

Hayatta insanların hata ve suç işleyebileceğine işaret eden Pehlivan, belli suçlara karışan vatandaşların yeniden topluma kazandırılması, meslek sahibi yapılması, meslek kurmalarına teşvik edilmesi, var olan becerilerini geliştirmesi, özellikle çocuklarının sosyal ve ekonomik olarak desteklenmesinin toplumun ve ailenin geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

"Çocukların geleceğe umutla bakacağına inanıyorum"

Pehlivan, dezavantajlı olarak nitelendirilen insanların avantajlı duruma geçebilmesinde bu ve benzeri projelerin değerli olduğunu dile getirerek, Şırnak'ta da yapılan projelerle aileler ve çocukların geleceğe daha umutla bakacağına inandığını aktardı.

Valilik ve diğer kurumların bu konuda seferber olduğunu, bu uygulama ve desteklerin artarak devam edeceğini anlatan Pehlivan, "Temennimiz, çocuklarımızın yüzünün hep gülmesidir" dedi.

607 çocuk yer aldı

Etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müzik Grubu tarafından dinleti sunuldu, 607 çocuğa çeşitli hediyeler verildi.

[Fotoğraf: AA]

Programa Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, kurum temsilcileri ile yükümlülerin aileleri katıldı.