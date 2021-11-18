Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 12:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir aile daha evlat nöbetinde
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir anne daha katıldı. HDP İl Başkanlığı binası önündeki eylemde aile sayısı 245'e yükseldi.
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Hakkari'den Diyarbakır'a giden Zebude Öner kızı Zahide için oturma eylemine katıldı. 7 yıldır kızından haber alamayan anne, evladının dağa çıkarılmasından HDP'yi sorumlu tutuyor.
3 Eylül 2019'dan bu yana devam eden oturma eyleminde aile sayısı 245'e yükseldi.
Ailelerden 33'ü evladına kavuştu.
Etiketler: Evlat Nöbeti Diyarbakır HDP
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