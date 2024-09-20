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Türkiye
TRT Haber 20.09.2024 14:42

Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı

Hakkari'de Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda bir yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. 185 yolcu ve 7 mürettebat uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildi.

Yüksekova'da yolcu uçağı pistten çıktı
[Fotograf: DHA]

Açıklamayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptı.

Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçağın 13:18’de iniş esnasında pistten çıktığını, uçağın ön dikme kısmının toprak alana girdiğini duyurdu.

"185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken; olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

 

"Yolcular tahliye edildi"

Hakkari Valisi Ali Çelik, olayın yağış ve rüzgardan kaynaklandığını söyledi.

Uçaktaki 180 yolcunun bulunduğunu ve güvenli şekilde tahliyelerinin yapıldığını belirten Vali Çelik, "Yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle yolcu uçağı pisten çıkarak, ön tekeri yaklaşık 5 metre pistin dışına çıkmıştır. Olayda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçakta da herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Olayın teknik boyutu ile ilgili de firma yetkilileri bir açıklama yapacaktır" dedi. 

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Abdulkadir Uraloğlu Hakkari
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