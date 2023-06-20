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Türkiye
AA 20.06.2023 12:43

Yüksek yaylalardaki hayvanları aşılamak için karlı yolları aşıyorlar

Şırnak'ın Uludere ilçesinde veteriner hekimlerden oluşan mobil ekipler, bölgenin zorlu coğrafyasında kilometrelerce yol katederek yaylalardaki hayvanları brusella hastalığına karşı aşılıyor.

Yüksek yaylalardaki hayvanları aşılamak için karlı yolları aşıyorlar
[Fotograf: AA]

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nce 8 veteriner hekimden oluşan 2 mobil ekip, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü, yaz mevsimine rağmen karların henüz erimediği Uludere'nin Şenoba ve Hilal beldesindeki yaylalara ulaşmak için 2 araçla yola koyuluyor.

Mobil ekip, bölgenin dağlık ve engebeli coğrafyasında kimi zaman araçla kimi zaman da yaya olarak Kel Mehmet Dağı'nı, tepeleri, karlı yolları aşıp, kilometrelerce uzaklıktaki Sipo, Kırmızı, Mehrina ve Hanke yaylalarına ulaşıyor.

Yüksek yaylalardaki hayvanları aşılamak için karlı yolları aşıyorlar

Hayvanları sağlık taramasından geçiren ekipler, sürü sahiplerine hastalıklarla mücadelede dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgi de veriyor.

Veteriner hekimler hayvanlara brusella aşısı da yapıyor.

"Bazı yaylalara yürüyerek gidiyoruz"

Aşı ekibinde görevli Uludere Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan, hayvan ve insan sağlığı için büyük önem taşıyan brusella aşısını yapmak için engel tanımadıklarını söyledi.

Şenoba beldesinde 300'ün üzerinde besici ve kayıtlı 15 bin küçükbaş hayvan olduğunu belirten İnan, beldenin yaylalarındaki hayvanlara brusella aşısı yaptıklarını ifade etti.

Yüksek yaylalardaki hayvanları aşılamak için karlı yolları aşıyorlar

İnan, "Şenoba beldemizin 3 bin 200 rakımlı yaylalarındayız. Hayvanların muayenesini yapıp, onları kontrol altına alıyoruz. Burası dağlık bir bölge olduğu için gidiş gelişlerde sıkıntı yaşıyoruz çünkü bazı kısımlarda kar yığınları ve kayalıklar var, yollar da engebeli. Bazı yaylalara yürüyerek gidiyoruz. Yine de görevimizi keyifle yapmaya çalışıyoruz. Yetiştiricilerimizin olduğu her yerde olmaya çalışacağız" dedi.

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