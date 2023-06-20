Sakarya'da selde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Hendek ilçesi gece saatlerinde etkili olan yağışla birlikte su altında kaldı. Oluşan heyelan sebebi ile mahalle yollarının bir bölümü ulaşıma kapandı.

Taşan dereler; cadde, tarım arazileri ile birçok evin giriş katı ve bahçelerini su altında bıraktı. Caddeleri tamamıyla suyla kaplanan Puna Ortaköy Mahallesi’nde de vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bölgedeki vatandaşlar ulaşımı çoğunlukla traktör yardımıyla sağladı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Çalışma yürüten ekiplerden bilgi alan Vali Kaldırım, mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini de iletti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesine bağlı ekipler ise sel ve taşkınların yaşandığı bölgede teyakkuz haline geçti.

Can kaybı yaşanmazken, ekipler iş makineleriyle suları tahliye etmeye çalışıyor. Bölgede menfez temizleme çalışması da yürüten ekipler, aynı zamanda yeniden olumsuzlukların yaşanmaması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, gece boyunca Puna Ortaköy Mahallesi’nde selde mahsur kalan 9 vatandaşta Sakarya Kurtarma Ekibi (SAKE) ekiplerince kurtarıldı.

“Gece su baskınıyla uyandık”

Mahallede ikamet eden Mücahit Odabaş isimli vatandaş, “Gece saatlerinde biranda su baskınıyla uyandık ve şimdi ise durum bu caddeler sular altında” derken, Mustafa Öğreten ise, “Etkili olan sağanak yağışla birlikte dere taştı. Mahallemizi su bastı, birçok evde zarar gördü. Mahalle halkı olarak telaş içerisindeyiz. Birçok evin birinci katına su girdi” ifadelerine yer verdi.