Yozgat'ta yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayanlara emniyet ekipleri tarafından ceza yazıldı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, 28 Mart-12 Nisan tarihleri arasında koronavirüs önlemleri kapsamında kurallara uymadıkları belirlenen 370 kişiye toplam 398 bin 804 lira ceza uygulandı.

Emniyet ve jandarma ekipleri ayrıca, 39 bin 981 araçta 73 bin 691 vatandaşı COVID-19'a karşı kontrol etti, şüpheli 2 bin 151 kişi hastanelere yönlendirildi.