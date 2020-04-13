Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de 54 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de emniyet ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toplam 54 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Ayzek"in de kullanıldığı operasyonda evde arama yapan ekipler, 38 paket halinde 41 kilo 600 gram eroin buldu.
Ayrıca, ilçede şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği "Pars" ile yaptıkları aramada 22 parça halinde 12 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
İki olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: uyuşturucu operasyon HakkariSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 17:51
Sıradaki Haber
Marmara'da kuvvetli yağış bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz