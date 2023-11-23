Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.11.2023 16:24

Yozgat'ta sulama barajındaki toplu balık ölümlerine inceleme

Yozgat'ta merkeze bağlı Esenli köyündeki Gelingüllü Sulama Barajı'nın farklı noktalarında toplu balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Yozgat'ta sulama barajındaki toplu balık ölümlerine inceleme
[Fotograf: AA]

Barajda ölen çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlükleri inceleme başlattı.

Köylülerden Halil Öztürk, gazetecilere, balık ölümlerini duyunca baraj kıyısına geldiğini belirterek, "Bu balıkları topluyorlar. Yenir mi yenmez mi bilinmiyor." dedi.

Ölmek üzere olan balıklardan alan vatandaşlardan Suat İpek de 5-6 kilogram balık topladığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Kılıç, balık ölümlerinin mevsimsel kuraklıktan dolayı baraja giren kirli sudan kaynaklanabileceğini belirtti.

Temiz su azalırken özellikle Sorgun ilçesinden gelen kirli su miktarının arttığını ifade eden Kılıç, "Su girişleri üzerinde biyolojik arıtma sistemleri olan tesisler var ama buna rağmen temiz su miktarındaki azalmaya bağlı olarak balık ölümleri olabilir. Su içerisinde 'saponin' (kimyasal bileşik) olabilir. Bu maddenin kanserojen bir özelliği yok ama balığı öldürebilir. Bu balığı yiyenlerde insan sağlığı açısından endişe edecek bir durum yok." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Barajlar Yozgat
Sıradaki Haber
Edirne'de metruk müstakil bina çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Katar: Gazze'deki insani ara yerel saatle 07.00'de başlayacak
17:27
Numan Kurtulmuş: Mesele bölgesel savaşlar haline dönebilir
17:05
İsrail'in alıkoyduğu Şifa Hastanesi müdürünün nereye götürüldüğü bilinmiyor
17:03
İzmir'de yakalanan firari FETÖ'cü tutuklandı
17:01
Malatya'da zehir taciri 14 kişiye tutuklama
16:54
Kalp krizinden ölen okul müdürünün Filistinliler için kermes arzusu yerine getirildi
Gazzeli yaralı çocuklar Türkiye'de
Gazzeli yaralı çocuklar Türkiye'de
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ