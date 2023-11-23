Edirne'de metruk müstakil bina çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Meydan Mahallesi Menzil Çıkmazı Sokak'taki tek katlı müstakil metruk evde çökme meydana geldi.

Çevre sakinleri evin içerisine hurda toplamak için girdikleri ileri sürülen iki kişinin bulunduğu ihbarında bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan Celal D, ekiplerce ağır yaralı olarak çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

2 yaralıdan birinin durumu ağır

Celal D. ile parmaklarında kopma olan yeğeni Serap P, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye gelerek bilgi alan Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kullanılmayan bir binadan malzeme almaya çalışan iki kişinin binanın çökmesi nedeniyle yaralandığını söyledi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Sezer, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Celal D. yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.