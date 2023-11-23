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Türkiye
AA 23.11.2023 14:56

Eski patronuna sinirlendi, keserle iş yerinin camlarını kırdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceden çalıştığı güzellik merkezine ziyarete giden A.V. isimli kadın, tartıştığı eski patronu İ.A.'ya sinirlenip, keserle iş yerinin camlarını ve kapısını kırdı. Gözaltına alınan kadın işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Eski patronuna sinirlendi, keserle iş yerinin camlarını kırdı
[Fotograf: DHA]

35 yaşındaki A.V., eski işvereni İ.A. ile görüşmek üzere Şinasi Kurşun Caddesi'ndeki güzellik merkezi salonuna gitti.

İ.A. ile tartışması sonrası A.V, merkezin camlarını keserle kırarak eski iş yerine zarar verdi.

Şikayet üzerine bölgeye gelen asayiş ekipleri A.V'yi gözaltına aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Dedikodu çıkarttı" iddiası

Polis merkezine götürülen şüphelinin ifadesinde, eski işvereninin kendisi hakkında dedikodu çıkarttığını, bu duruma kızarak bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.V, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

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