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Türkiye
AA 23.11.2023 14:16

Kırklareli'nde 24 Kasım'da öğretmenlere toplu taşıma ulaşımı ücretsiz olacak

Kırklareli Belediyesince 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere şehir içi toplu taşıma ulaşımı ücretsiz olacak.

Kırklareli'nde 24 Kasım'da öğretmenlere toplu taşıma ulaşımı ücretsiz olacak

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 39 Kent Kartı bulunan öğretmenlere toplu taşımada bir günlük ücretsiz ulaşım olanağı sağladıklarını söyledi.

Öğretmenlerin geleceğin mimarı olduğunu ifade eden Kesimoğlu, belediye olarak öğretmenlere her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin yaşam şartlarına katkı sunmayı hedeflediklerini aktaran Kesimoğlu, "Öğretmenlerimizin yaşam şartlarına katkı sunabilmek adına, 24 kasımda böyle küçük bir uygulamayı hayata geçirmek istedik. Öğretmenlerimizin koşulları ne kadar rahat olursa, çocuklarımızın yetişmesindeki verim de o kadar artar. Biz elimizdeki imkanlar nezdinde onlara katkı sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kırklareli Öğretmenler Günü
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