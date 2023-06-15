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Türkiye
AA 15.06.2023 12:50

Yozgat'ta sel tarım alanlarına zarar verdi

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dün yaşanan sağanak sonrası oluşan selden yeni görüntüler ortaya çıktı. Yerköy'de sağanakta hayvan otlatan çobanın 2 çocuğu ve hayvanları selde mahsur kaldı.

Sağanak kent genelinde birçok yerleşim alanında sele neden oldu. Sel nedeniyle Osmanpaşa köyünde ekili alanlarda zarar oluştu.

Yerköy ilçesine bağlı Küçüknefes köyünde de hayvan otlatan yabancı uyruklu çobanın 2 çocuğu ve hayvanları selde mahsur kaldı.

Yozgat'ta sel tarım alanlarına zarar verdi

Çocuklar ve hayvanlar sular çekilince güvenli bölgeye çıkarıldı. Köy muhtarı Mehmet Müjdeci, çok şiddetli yağış olduğunu söyledi.

Kepiröz deresinden sel geldiğini ifade eden Müjdeci, "Köyün büyükbaş hayvanlarını otlatan çoban, 2 çocuğunu da yanında götürmüş. Sel geldiğinde çocuklar sel ortasında kalmış. Çocuklar kurtarıldı, can ve mal kaybımız yok." dedi.

Yozgat'ta sel tarım alanlarına zarar verdi

Müjdeci, selin Kumluca ve Kömüşören'de ekili alanlar ve köy içlerinde hasara neden olduğunu da belirtti.

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Yozgat'ta sel tarım alanlarına zarar verdi
Yozgat'ta sel tarım alanlarına zarar verdi
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