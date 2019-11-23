Türkiye
Yozgat'ta minibüs devrildi: 16 yaralı23 Kasım 2019 Cumartesi 21:25 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 21:29
Yozgat'ta minibüsün devrilmesi sonucu sürücü ve içindeki 15 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'tan Ankara'ya giden Onur Aydoğan yönetimindeki 58 YF 678 plakalı minibüs, Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Arifoğlu köyü yakınlarında refüje devrildi.
Kazada sürücü ile minibüsteki 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: yozgat minibüs kazai refüj