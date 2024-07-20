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Türkiye
AA 20.07.2024 13:52

Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü

Yozgat-Kayseri kara yolunda hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 ölü
[Fotograf: AA]

Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde hafif ticari araç otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

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