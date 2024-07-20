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Türkiye
AA 20.07.2024 13:38

İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü

İzmir'in Menemen ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü
[Fotograf: AA]

İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un kullandığı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Mehmet Akkurt ile eşi Bediha ve annesi Emine Akkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de hemzemin geçitte feci kaza: 3 ölü

Cenazeler işlemlerin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yanıkköy Mahallesi'nde yaşayan ailenin, Emine Akkurt'un tedavisi için hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

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