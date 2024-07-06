Az Bulutlu 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.07.2024 13:29

Yozgat'ta 1000 dekar buğday tarlası yandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili 1000 dönüm alan zarar gördü.

Yozgat'ta 1000 dekar buğday tarlası yandı
[Fotograf: AA]

Karayakup beldesi Terzili Mahallesi ile İnevi köyü arasındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede diğer buğday tarlalarına da sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sarıyaka, Doğankent ve Karayakup belediyeleri itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve çiftçilerin traktörlerle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1000 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması sürüyor.

ETİKETLER
Yozgat Yangın
Sıradaki Haber
Konya'da bir araçta 225,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Gazze'deki tüm sağlık tesislerinde yakıt krizi devam ediyor
13:14
Tatar: KKTC Türk Devletleri Teşkilatı ile ilişkileri geliştirmek arzusunda
13:06
Türk yatırımcıların 130 ülkede 2 bin 146 yatırımı bulunuyor
13:20
İsrail Batı Şeria'da en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı
12:54
Konya'da bir araçta 225,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
12:40
Nevşehir'de kara yolunun altından nekropol çıktı
Berçelan Yaylası'ndaki buzul gölleri doğaseverlerin gözdesi oldu
Berçelan Yaylası'ndaki buzul gölleri doğaseverlerin gözdesi oldu
FOTO FOKUS
Fransa'da gözler erken seçimin ikinci turunda
Fransa'da gözler erken seçimin ikinci turunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ