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Türkiye
AA 17.01.2024 13:40

'Yörük çocuğu' uzaya gidiyor

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Yörükler, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'ya destek için develeriyle etkinlik düzenledi. Katılımcılar, "Silifke'mizin gururu Alper Gezeravcı" ve "Yörük çocuğu uzaya gidiyor" yazılı dövizler taşıdı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın gece yarısından sonra başlayacak uzay yolculuğu, memleketi Silifke ilçesinde de heyecanla bekleniyor.

Deve ve eşeklerine binerek Narlıkuyu Mahallesi'nde toplanan Sarıkeçili Yörükler Derneği üyeleri, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nde son hazırlıklarını yapan Gezeravcı'ya selam gönderdi.

'Yörük çocuğu' uzaya gidiyor

"Silifke'mizin gururu Alper Gezeravcı"

Gezeravcı'yı destekleyen sloganlar atan katılımcılar, "Silifke'mizin gururu Alper Gezeravcı" ve "Yörük çocuğu uzaya gidiyor" yazılı dövizler taşıdı.

'Yörük çocuğu' uzaya gidiyor

Etkinliğe katılan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, gazetecilere, Türkiye saatiyle 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de yapılacak fırlatmayı Anıt Meydanı'nda gerçekleştirecekleri programda takip edeceklerini söyledi.

'Yörük çocuğu' uzaya gidiyor

"Toros Dağları'ndan selam göndermek istedik"

Altunok, milli astronota başarı dileyerek, "Her platformda Yörük olduğunu söyleyen kardeşimize, Silifke'nin Yörük kültürünü yaşatan Toros Dağları'ndan selam göndermek istedik. İnşallah kazasız belasız gidip gelir." dedi.

Sarıkeçili Yörükler Derneği Başkanı Bayram Gök de Gezeravcı ile gurur duyduklarını belirterek, yolculuğun başarıyla geçmesini temenni etti.

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